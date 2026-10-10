Isernia, Luca Iorio lancia “Vento di Cambiamento” e apre alla candidatura a sindaco: al suo fianco l’ex sindaco Gigi Brasiello

Isernia, presentato “Vento di Cambiamento”: Luca Iorio rilancia il progetto civico. Brasiello al suo fianco Dalla Sapienza di Roma a Isernia: Luca Iorio riprende il nome del movimento studentesco fondato durante gli anni universitari per dare vita a un nuovo progetto civico nella sua città. ISERNIA, 10 ottobre 2026 –

È stato presentato questa mattina, presso l’Hotel Europa di Isernia, il movimento civico “Vento di Cambiamento”, fondato dal dottor Luca Iorio, che nel corso della conferenza stampa ha manifestato la propria disponibilità a una candidatura alla carica di sindaco in vista delle prossime elezioni comunali. Un progetto che affonda le proprie radici in un’esperienza personale risalente a venticinque anni fa, quando Iorio, insieme ad altri studenti fuori sede dell’Università La Sapienza di Roma, diede vita a un movimento studentesco con lo stesso nome. «Per me Vento di Cambiamento non è solo un movimento, ma rappresenta un momento storico della mia vita», ha spiegato Iorio, ricordando come quell’iniziativa fosse diventata, nel giro di pochi mesi, una delle realtà studentesche più importanti dell’ateneo.

Al centro di quell’esperienza, soprattutto, lo spirito di appartenenza e di solidarietà tra i partecipanti: un gruppo di cinquanta-sessanta studenti uniti dalla volontà di affrontare insieme le difficoltà della vita universitaria. Un’esperienza ripercorsa anche da Pietro Lucchetti, Direttore Generale dell’INI Medicus e Coordinatore delle Direzioni Sanitarie del Gruppo, che condivise con Iorio la fondazione del movimento studentesco. Lucchetti ha ricordato il forte legame nato tra i fondatori e gli studenti, accomunati dall’obiettivo di migliorare concretamente le condizioni della comunità universitaria, sottolineando come quello spirito di collaborazione sia rimasto vivo nel tempo. È proprio a quel modello di partecipazione che Luca Iorio intende richiamarsi oggi, trasferendone i principi nella realtà cittadina. «Eravamo tutti importanti, ma nessuno era indispensabile», ha ricordato Iorio, spiegando che il nuovo movimento si rivolge a professionisti e cittadini disponibili a offrire il proprio contributo per migliorare la qualità della vita della collettività. Sul piano politico, Iorio ha chiarito la propria posizione rispetto alle prossime elezioni amministrative. «Io do la mia disponibilità alla candidatura, però è chiaro che gli accordi bisogna farli sui programmi, sui progetti», ha dichiarato. L’obiettivo è individuare, attraverso il confronto con le altre realtà civiche e politiche, quattro o cinque punti programmatici concretamente realizzabili nell’arco dei cinque anni di amministrazione. Solo sulla base di una convergenza su tali obiettivi potrà prendere forma un percorso condiviso.

Nel corso dell’incontro Iorio ha affrontato anche il tema della propria storia familiare, riconoscendo l’influenza dell’esperienza politica e istituzionale del padre, Michele Iorio, sulla sua formazione personale. 2 Ha tuttavia sottolineato come il proprio percorso sia stato costruito prevalentemente nell’ambito della professione medica, tra attività ospedaliera, responsabilità cliniche ed esperienze professionali maturate anche all’estero. Un percorso fondato sull’impegno personale e sull’assunzione diretta delle proprie responsabilità, dal quale nasce anche la volontà di essere valutato per ciò che ha concretamente realizzato e, soprattutto, per le idee, le scelte e i progetti che intende sviluppare insieme a quanti condivideranno questa nuova esperienza civica. Significativo anche l’intervento di Gigi Brasiello, già sindaco di Isernia, che ha manifestato la volontà di affiancare Luca Iorio nel percorso avviato da Vento di Cambiamento, mettendo a disposizione l’esperienza amministrativa maturata alla guida della città.

Brasiello ha richiamato in particolare la necessità di creare condizioni favorevoli affinché i giovani possano costruire il proprio futuro a Isernia, contrastando l’allontanamento delle nuove generazioni e valorizzando le competenze e le professionalità del territorio. Un contributo che si inserisce nel percorso di costruzione del movimento civico, chiamato nei prossimi mesi a confrontarsi con cittadini, associazioni e realtà politiche per individuare obiettivi e proposte concrete per il futuro della città.