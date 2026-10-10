La Colomba Bianca, il trenino dellâ€™Altosannio che vive ancora nella memoria della sua gente

LA COLOMBA BIANCA



La Colomba Bianca era un piccolo treno che univa paesi, famiglie e destini, attraversando le montagne dell'Altosannio. Il suo silenzio, imposto dalla guerra, non ne ha spento il ricordo: continua a viaggiare nel cuore di chi ama quella terra e la sua storia.



Dal cuore antico della mia montagna

scendevi lieve come bianco fiore;

varcavi monti, boschi e lievi colli,

portando vita ai borghi d' Altosannio.



Parevi un sogno uscito dalla neve,

un bianco volo tra le verdi valli;

due ali non avevi per salire,

ma ruote forti e un'anima di cielo.



Ad ogni sosta un volto t'attendeva,

una speranza stretta fra le mani;

portavi pane, lettere e sorrisi,

riunivi case, affetti e lontananze.



Il tuo fischiare apriva ogni mattino,

come campana amica del paese;

la gente regolava il proprio tempo

seguendo il ritmo della tua presenza.



D'inverno, fra tormente e forte gelo

la neve ti sbarrava anche la via;

ma mani generose e cuori saldi

ti ridonavan ancora il tuo cammino.



Poi venne il tempo oscuro della guerra,

col cieco ferro e dell'uomo l'odio;

si spense il canto, tacque la tua voce,

fra il fumo nero delle cose perse.



D'allora il vento sfiora i tuoi binari,

fra l'erba alta che li copre ormai;

chi sale ancora sopra i nostri monti

ode il tuo fischio vivere nel cuore.



Non sei soltanto un treno del passato:

sei il desiderio eterno d'una gente

che vide, per un attimo, il futuro

volare bianco sotto un cielo azzurro.

Enzo Carmine Delli Quadri