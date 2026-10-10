La Colomba Bianca, il trenino dellâ€™Altosannio che vive ancora nella memoria della sua gente

LA COLOMBA BIANCA
La Colomba Bianca era un piccolo treno che univa paesi, famiglie e destini, attraversando le montagne dell'Altosannio. Il suo silenzio, imposto dalla guerra, non ne ha spento il ricordo: continua a viaggiare nel cuore di chi ama quella terra e la sua storia.
Dal cuore antico della mia montagna
scendevi lieve come bianco fiore;
varcavi monti, boschi e lievi colli,
portando vita ai borghi d' Altosannio.
Parevi un sogno uscito dalla neve,
un bianco volo tra le verdi valli;
due ali non avevi per salire,
ma ruote forti e un'anima di cielo.
Ad ogni sosta un volto t'attendeva,
una speranza stretta fra le mani;
portavi pane, lettere e sorrisi,
riunivi case, affetti e lontananze.
Il tuo fischiare apriva ogni mattino,
come campana amica del paese;
la gente regolava il proprio tempo
seguendo il ritmo della tua presenza.
D'inverno, fra tormente e forte gelo
la neve ti sbarrava anche la via;
ma mani generose e cuori saldi
ti ridonavan ancora il tuo cammino.
Poi venne il tempo oscuro della guerra,
col cieco ferro e dell'uomo l'odio;
si spense il canto, tacque la tua voce,
fra il fumo nero delle cose perse.
D'allora il vento sfiora i tuoi binari,
fra l'erba alta che li copre ormai;
chi sale ancora sopra i nostri monti
ode il tuo fischio vivere nel cuore.
Non sei soltanto un treno del passato:
sei il desiderio eterno d'una gente
che vide, per un attimo, il futuro
volare bianco sotto un cielo azzurro.
Enzo Carmine Delli Quadri
Enzo C. Delli Quadri
Molisano di Agnone, giÃ Manager di tante imprese, sempre legato al suo Paese, mai ha fatto mancare il suo apporto ad attivitÃ culturali, sportive, economiche, politiche. Sua la produzione, da autore ed editore, della Collana di 11 libri "Tesori dell'Altosannio".
Molisano di Agnone, giÃ Manager di tante imprese, sempre legato al suo Paese, mai ha fatto mancare il suo apporto ad attivitÃ culturali, sportive, economiche, politiche. Sua la produzione, da autore ed editore, della Collana di 11 libri "Tesori dell'Altosannio".