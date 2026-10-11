Lanciano, la stilista Sara Cetty conquista il pubblico con “Romani Sarabe” e riceve il Premio Romnì dell’Anno 2026

Lanciano — Serata di grande emozione il 9 ottobre 2026 all'Auditorium Diocleziano di Lanciano, dove la stilista haute couture Sara Cetty ha presentato in anteprima la collezione "Romani Sarabe" e ha ricevuto il riconoscimento di donna dell'anno 2026.

Nel corso della serata, a Sara Cetty è stato conferito il Premio Romnì dell'Anno 2026, assegnato nell'ambito del 33° Concorso Artistico Internazionale "Amico Rom" dall'Associazione Thèm Romanò. Un riconoscimento che premia il percorso della stilista e il suo impegno nel raccontare la cultura e l'identità Rom attraverso la moda.

La sfilata ha accompagnato il pubblico in un racconto fatto di abiti, colori e identità. "Sarabe", in persiano, significa miraggio: un orizzonte sempre inseguito, lo stesso che per secoli ha guidato il cammino del popolo Rom dall'Asia, attraverso la Persia, fino all'Europa. Sulla passerella questo viaggio ha preso forma in capi che hanno raccontato terra, polvere e luce che cambia colore a ogni tappa.

La palette, giocata su ocra, terracotta, sabbia e bruno bruciato, ha richiamato i colori della terra percorsa e la continuità tra le radici del passato e l'identità del presente. Ogni capo è stato una tappa di un cammino mai davvero concluso: radici che non si vedono ma si sentono in ogni cucitura, e che si accendono e si trasformano fino a fiorire.

"Radici. Terra. Miraggio. È moda che non chiede permesso. È moda che fiorisce", ha dichiarato la stilista Sara Cetty, che firma la collezione dopo oltre vent'anni di esperienza nell'alta sartoria.

L'evento è stato realizzato con il patrocinio e la collaborazione di Regione Abruzzo, IRU, CNR-IRPPS, Comune di Lanciano, Associazione Thêm Romanò Italia, UCRI, e con il sostegno di Associazione Romnì, Associazione Rom In Progress ETS e Il Geco – Società Cooperativa Sociale, nell'ambito di un percorso di valorizzazione della cultura e dell'identità Rom attraverso la moda.

Ringraziamenti ufficiali

Sara Cetty desidera ringraziare di cuore tutte le persone che hanno reso possibile la serata:

• tutte le modelle, protagoniste in passerella;

• la direttrice dello staff tecnico, Daniela Sarachella;

• lo staff modelle: Giusy Grieco, Francesca Di Giorgio e Pasqualina Di Silvio;

• i parrucchieri: Cristina Izzi con il suo staff, Anna Iannucci, Sonia Lalli, Loris Patete e Victoria Labella;

• le truccatrici: Patrizia Sarachella e Angela Borgo;

• un ringraziamento speciale all'artista poliedrica Carmen Catapano, che ha fatto indossare i suoi gioielli;

• il fotografo ufficiale dell'evento, Antonino Di Pilla, e Gino Di Donato per le riprese video.

Foto: Antonino Di Pilla