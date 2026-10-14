Le lavandaie, memoria di un mondo antico: fatica, canti e solidarietÃ  lungo il fiume

LE LAVANDAIE

Questo sonetto rende omaggio alle lavandaie, donne umili e laboriose che trasformavano un lavoro durissimo in un momento di solidarietÃ e condivisione.

Le lavandaie



Sul greto antico, accanto alla corrente,

chinavan l'ore sopra il bianco lino;

col freddo, il sole o il vento pungente,

mai si fermava il loro andar mattino.



Batteva il panno contro pietra dura,

portava l'acqua via ogni fatica;

ma non lavava solo biancheria,

lavava il peso d'una vita antica.



Tra canti, risa e qualche confidenza

nasceva un mondo semplice e sincero,

fratello della vera convivenza.



Oggi quel fiume scorre come allora,

ma tace il coro, spento il suo pensiero:

resta il ricordo... e il cuore ancora onora.

Enzo C. Delli Quadri

Molisano di Agnone, giÃ Manager di tante imprese, sempre legato al suo Paese, mai ha fatto mancare il suo apporto ad attivitÃ culturali, sportive, economiche, politiche. Sua la produzione, da autore ed editore, della Collana di 11 libri "Tesori dell'Altosannio".



