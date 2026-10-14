“Melodie per Canto tra Agnone e Buenos Aires”: l’Orchestra Sinfonica del Molise in concerto

Prima esecuzione assoluta il 17 ottobre al Teatro Italo Argentino di Agnone. Il giorno successivo l’appuntamento al Teatro Savoia di Campobasso.

La musica diventa un ponte tra culture, luoghi e tradizioni con “Melodie per Canto tra Agnone e Buenos Aires”, il nuovo progetto dell’Orchestra Sinfonica del Molise inserito nella Stagione dei Concerti 2026.

L’opera, ideata e scritta da Andreina Di Girolamo, sarà proposta in prima esecuzione assoluta sabato 17 ottobre, alle ore 21, al Teatro Italo Argentino di Agnone. Il secondo appuntamento è in programma domenica 18 ottobre, alle ore 18.30, al Teatro Savoia di Campobasso.

Lo spettacolo nasce dalla collaborazione con il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso e propone un percorso musicale che intreccia il territorio molisano con Buenos Aires, evocando legami culturali, memoria ed emozioni attraverso il canto e la musica orchestrale.

Sul palco il soprano Elide De Matteis Larivera, con Emilia Vitullo nel ruolo di voce narrante. L’Orchestra Sinfonica del Molise sarà diretta da Chiara Morandi. Le musiche sono firmate da F. Paolantonio e C. D’Agnillo.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per valorizzare la produzione musicale e il patrimonio culturale molisano, attraverso un progetto che unisce interpreti, istituzioni formative e orchestra in un racconto artistico capace di guardare oltre i confini locali.

L’evento è realizzato con il sostegno della Regione Molise e del Ministero della Cultura, con il patrocinio del Comune di Campobasso.

I biglietti sono disponibili presso Fare Musica, in viale Principe di Piemonte 23 a Campobasso, e sulla piattaforma Ciaotickets.