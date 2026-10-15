Agnone, il punto vendita DecÃ² si rinnova da cima a fondo: Â«Un grande investimento per credere nel futuro dellâ€™Alto MoliseÂ»

AGNONE. Un restyling profondo, tecnologico e modernissimo completato a tempo di record: il punto vendita DecÃ² di Agnone si presenta ai cittadini in una veste completamente rinnovata. Un restauro totale realizzato in soli 20 giorni â€” rispetto ai 60 normalmente stimati per interventi di questa portata â€” che ha trasformato lo store in un supermercato di ultima generazione, piÃ¹ accogliente, luminoso e funzionale per l'intera comunitÃ e per i paesi del circondario.

Un segnale forte di presenza sul territorio che testimonia l'impegno e la visione della General Dap, guidata dalla famiglia D'Apollonio.

Un investimento strategico per Agnone e l'Alto Molise

A sottolineare il valore dell'operazione Ã¨ Andrea D'Apollonio (General Dap), che evidenzia come il rinnovo del punto vendita rappresenti un chiaro segnale di fiducia verso l'area alto-molisana:

Â«Abbiamo fatto un grande investimento perchÃ© crediamo fortemente nel rilancio di questo punto vendita e nella piazza di Agnone, ma piÃ¹ in generale in tutto lâ€™Alto MoliseÂ», spiega D'Apollonio. Â«Ci auguriamo che possa essere un punto di riferimento fondamentale per la spesa quotidiana. Era un intervento necessario per ammodernare la struttura e rinnovarla da cima a fondo. Se non credessimo in questo territorio e nelle sue comunitÃ , non avremmo investito cosÃ¬ fortemente. Speriamo che in tanti vengano a trovarci e continuino a sceglierci.Â»

Interventi e innovazione: un cantiere record

I dettagli tecnici dei lavori sono stati illustrati da Tony Staffoli, responsabile dei punti vendita del gruppo (General Dap Venafro), che ha curato direttamente la direzione e la gestione del cantiere:

Â«Abbiamo rinnovato tutto: dagli impianti elettrici a quelli termo-idraulici, passando per le nuove scaffalature, il layout dei reparti e la disposizione espositivaÂ», dichiara Staffoli. Â«Ãˆ diventato un supermercato fortemente tecnologico, completamente digitale, dotato di sistemi moderni di videosorveglianza e climatizzazione all'avanguardia. Ãˆ stato un lavoro imponente, realizzato in circa 20 giorni grazie a un ritmo serratissimo. Ringrazio la proprietÃ per la totale fiducia accordatami nel gestire i lavori.Â»

Â«DecÃ² Ã¨ famigliaÂ»: l'emozione della riapertura

Tra le corsie del nuovo DecÃ² si respira l'entusiasmo della clientela e dello staff storico. Per Tony Staffoli, presente sul punto vendita da quasi tre decenni, la riapertura Ã¨ anche un momento carico di emozione:

Â«I clienti attendevano con ansia la riapertura perchÃ© da DecÃ² ci si sente a casa: DecÃ² Ã¨ famigliaÂ», conclude il responsabile. Â«Sono tutti clienti storici che conosco ormai da 27 anni. Câ€™Ã¨ una fiducia reciproca fortissima e siamo felici di poter offrire loro una struttura all'altezza delle aspettative.Â»

Con questa riapertura, il DecÃ² di Agnone si conferma presidio essenziale e punto di riferimento non solo per la cittÃ delle campane, ma per l'intero comprensorio montano.