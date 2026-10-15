Scerni (CH), giovane di 23 anni muore sul lavoro in una cantina sociale

Scerni, giovane di 23 anni muore sul lavoro in una cantina sociale

Un giovane studente universitario, prossimo alla laurea, ha perso la vita nella prima mattinata di giovedÃ¬ 15 ottobre mentre lavorava con un macchinario allâ€™interno di una cantina sociale a Scerni, in provincia di Chieti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Presente anche il sindaco di Scerni, Daniele Carlucci. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dellâ€™incidente. fonte : https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/chieti-cagliari-morti-lavoro_117691940-202602k.shtml