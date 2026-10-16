Guglionesi in lutto per la morte del 19enne a Torino, annullata la festa di Sant’Adamo di Vendemmia

Il giovane molisano studiava nel capoluogo piemontese. La Pro Loco Colleniso sospende l’evento in segno di rispetto e vicinanza alla comunità https://www.facebook.com/prolococolleniso

GUGLIONESI. Una notizia dolorosa ha scosso la comunità di Guglionesi: un ragazzo di 19 anni, originario del paese molisano e trasferitosi a Torino per gli studi universitari, è stato trovato morto nella sua abitazione.

Le circostanze del decesso sono ancora da chiarire. Tra le ipotesi al vaglio ci sono un possibile malore e altre cause, che dovranno essere accertate dagli approfondimenti medico-legali. Saranno gli accertamenti, compresa l’eventuale autopsia, a contribuire a fare luce su quanto accaduto.

La tragedia ha suscitato profondo cordoglio in paese, dove la notizia ha lasciato spazio al dolore e allo sgomento. In segno di rispetto per il giovane e di vicinanza ai suoi familiari, la Pro Loco Colleniso ha deciso di annullare la festa di Sant’Adamo di Vendemmia, prevista per oggi.

Una scelta maturata nella consapevolezza che, in momenti come questo, la priorità sia stringersi attorno a chi soffre. «Ci sono momenti in cui le parole non bastano e il silenzio diventa il modo più sincero per esprimere la nostra vicinanza», scrive il direttivo della Pro Loco nel messaggio rivolto alla cittadinanza.

L’associazione parla di un «silenzio irreale» che attraversa le strade del paese, un sentimento condiviso che unisce la comunità nel dolore. Perché, sottolinea, una comunità non si riconosce soltanto nelle occasioni di festa, ma anche nella capacità di fermarsi e dimostrare solidarietà nei momenti più difficili.

«Oggi sentiamo che sia giusto così: lasciare spazio al silenzio, al rispetto e alla vicinanza umana», conclude la Pro Loco, riservandosi di individuare insieme alla comunità un momento più adatto per recuperare l’iniziativa, quando torneranno le condizioni per ritrovarsi con serenità.