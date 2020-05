Oggi è il compleanno di Gaetano Longo. Auguri da Altomolise.net

Gaetano Longo oggi compie 59 anni. Gaetano è un personaggio molto conosciuto a Agnone per il suo lavro e per la sua passione per la politica locale e nazionale. Nel suo lavoro è molto richiesto, sa curare orti , giardini, e' uno spaccalegna e ha curato anche il verde pubblico. La passione politica lo porta in tutte le relative manifestazioni locali e spesso fa sentire la sua voce.

Noi di altomolise.net gli inviamo i migliori auguri di buon compleanno visto che con l'emergenza covid 19 siamo impossibilitati a farglieli di persona