Buon compleanno, i 18 anni dell’affascinante Maristella Porrone

Oggi, 3 maggio 2020, compie 18 anni la nostra concittadina Maristella Porrone.

Sebbene il periodo che stiamo vivendo non consenta grandi festeggiamenti, Maristella non ha voluto mancare al suo appuntamento con la maggiore età ,sia pure da casa, arricchita da una coreografia di allestimento in pompa magna!

La sua dolcezza, ma anche la sua grinta e forte personalità, la rendono unica nel suo genere.

Mora e fascinosa, (e molto convinta di se stessa), simpatica ed estroversa, (proverbiali le imitazioni dei suoi insegnanti) si distingue non solo nella scuola, in quanto frequenta, con profitto, a Roma, il quarto liceo linguistico E.Kant, ma anche nel campo della danza, di cui ha dato prova anche l’anno scorso ad Agnone in occasione del Musical “Il Risorto”

Adora Agnone, dove ritorna spesso con piacere ed è sempre contornata da un folto stuolo di amici ed amiche, tra cui spicca, per empatia, l’effervescente Valentina Patriarca.

Auguri a Maristella, per uno strepitoso e scoppiettante compleanno, da parte di tutti i parenti e amici.

Auguri da Altomolise.net