L'amore tra Gigino e Ippolita raggiunge il traguardo dell'oro: i tre figli celebrano i 50 anni di matrimonio!

Avevano 16 anni quando Gigino Celli e Ippolita Spatoliatore si sono conosciuti. Lei di Tora un paese in provincia di Caserta, lui agnonese, si incontrarono per caso nella piazza principale del paese campano il 16 agosto del 1967, dove era in corso la festa del santo Patrono e fu amore a prima vista, Non si sono più lasciati dopo il primo incontro e all'età di 19 anni si sposarono, esattamente il 13 dicembre del 1970 a Tora, cinquant'anni fa .

Hanno costruito una bella famiglia, lavorando sodo, gestendo un negozio di fiori per 44 anni nel centro del paese. Delle composizioni floreali di Gigino e Ippolita ancora se ne parla in tutto il Molise.

Oggi festeggiano le nozze d'oro, un traguardo bellissimo. Matrimonio riuscito, coronato dall'arrivo di tre splendidi figli, Francesco,Michele e Luca, che hanno dato grandi soddisfazioni ai genitori con l'impegno negli studi universitari e i ruoli professionali che oggi rivestono nei posti di lavoro che occupano, vivono in alcune città del nord Italia e in Francia

La loro unione, forte, indissolubile è stata resa ancora piu felice dall'arrivo di due belle nipoti Ilaria e Martina, studentesse che l'estate vengono volentieri ad Agnone a salutare i nonni

Oggi era prevista una cerimonia e i festeggiamenti con tutta la famiglia, ma le norme restrittive legate alla pandemia da covid ha reso impossibile, ma i festeggiamenti sono solo rinviati appena si potrà di nuovo tornare ad abbracciarci e stare insieme senza paura di contagio..

I figli inviano ad Ippolita e Gigino un commuovente e affettuosissimo messaggio di auguri, eccolo:

"50 anni di vita insieme sono tantissimi.....sacrifici, ostacoli, problemi, dispiaceri, scontri... ma anche successi, piaceri, felicità, esperienze positive. Sicuramente l'amore nel vostro caso ha trionfato e vi ha sempre aiutato ad andare avanti. Siete dei genitori stupendi... tenete duro che la strada è ancora lunga... AUGURISSIMI!!!! anche se lontani vi siamo vicini "

