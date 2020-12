La maestra Maria Giovanna Iacobone, in Porrone compie 94 anni. Gli auguri del figlio Paolo

Voglio festeggiarti con questi pochi versi, che mi sgorgano dal cuore.

Grazie Mamma, di tutto, grazie Maestra di vita e di scuola ( ormai in pensione), ma sempre in cattedra; ricordati che sino alla notte dei tempi io ti sarò sempre vicino; tu, intanto, non arrenderti mai, ma continua a lottare con la caparbietà, la grinta e l’autorevolezza, che ti sono consone.

Un caloroso abbraccio , un milione di questi giorni, felice compleanno, questa poesia l'ho scritta per te

tuo figlio Paolo"

Mamma

Mamma, sole ca pronunce ru nome,

ru core me se arregne de cundendezza;

te guarde e scopre ogni iuorne ca

sci chiù bèlla, e l’èspessione

è ancora dolge come quande èva uaglione;

mamma, ru tièmpe sembra ca s’è fermate pe té,

ne nte vède manghe ‘na ruga mbaccia,

ma legghe solo l’amore che è sembre

chiù forte pe me.

M’arcorde quande èva parti ,tutte le volde

tu m’arresbeglieve la mattina,

e me nguraggive, me dive chèlla forza

che m’a fatte ardeventà ome.

grazie pe chelle che scì fatte,

pe r’esempie che me sci date,

pe re sacrefice che viène oldre la vita teia,

tu mamma uneche amore pe re figlie toia,

che nen canosce mia tramonde!"

27 dicembre 2020