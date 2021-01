Nozze di diamante per il prof Tavarozzi e la signora Giaccio: dal 1961 al 2021 un grande e solido amore. Gli auguri dei figli e nipoti

Oggi il prof. Gino Tavarozzi e la signora Rita Giaccio festeggiano le nozze di diamante, 60 anni di matrimonio. Felicitazioni alla coppia che ha raggiunto questo importante traguardo che non a caso viene definito" nozze di diamante" come la pietra preziosa, la piu bella e la piu duratura come prezioso e duraturo è il loro rapporto di coppia. Gino e Rita si sposarono nel 1961, lei 19enne, lui 24enne, presso la chiesa di San Biase di Agnone e il rito fu celebrato dal compianto don Peppe Delli Quadri.

Una unione solida, forte che ha dato i suoi frutti, con la nascita di due figli, Antonino e Maria Elena, quattro nipoti e altrettante soddisfazioni professionali.

Il prof Gino Tavarozzi è stato uno stimato docente presso le scuole agnonesi e uomo dai tanti interessi culturali. A loro giungono gli auguri dei figli, dei nipoti Rita, Marilena, Chiara e Marco che Inviano agli amati nonni questo messaggio:

"Avremmo voluto fare una grande festa per il vostro anniversario di nozze ma tutto è solo rimandato a presto speriamo, quando sarà superato questo momento che ci obbliga a stare distanti e a non potervi abbracciare. Le vostre nozze di diamante ci riempiono di gioia e felicità, auguri per i vostri 60 anni insieme, a voi va tutto il nostro amore"

A loro giungono altrettanti auguri da tutta la famiglia, parenti, amici e conoscenti

Auguri da Altomolise.net.