50° anniversario di matrimonio per Alberto Di Menna e Mirella Orlando. Le figlie: Voi siete il nostro pilastro

Cinquantesimo anniversario di matrimonio per Alberto Di Menna e Mirella Orlando. Giovanissimi lei 17enne, lui 20enne,convolarono a nozze il 3 gennaio 1971. Insomma due ragazzini misero su famiglia. Alberto faceva il casaro con la sua azienda di famiglia, Mirella si occupava della casa dei figli e aiutava nell'attività casearia. Dopo qualche anno aprirono in proprio una loro azienda, di piccole dimensioni ma dai prodotti di eccellente qualità, conosciuti e ricercati. Lavoro duro per entrambi, ma la loro felice unione ha dato dei frutti importanti non solo da un punto di vista lavorativo, nacquero tre figlie, Floriana, Luciana e Roberta che hanno regalato ai nonni ben otto nipotini

Oggi il giorno delle nozze d'oro, le figlie mandano ai loro amati genitori un messaggio di auguri:

"Cara mamma, caro papà,voi siete e sarete sempre il nostro pilastro. Siete due genitori esemplari, ci avete dato tanto amore, sostegno, mai siamo state lasciate sole. I vostri nsegnamenti sono per noi la via maestra da seguire nella vita. Dobbiamo a voi i valori di onestà, rispetto, dignità, lavoro sodo, valori di persone che non piegano mai la schiena se non per lavorare Oggi nel vostro 50esimo anniversario di matrimonio, vi vogliamo dire quanto vi amiamo.Ma le parole certo non bastano! Noi insieme ai vostri otto nipotini, i vostri generi, anche se non possiamo festeggiarvi come avremmo voluto, vi abbracciamo forte e vi facciamo tantissimi auguri, per altri 100 anni insieme e noi saremo sempre al vostro fianco. Auguri! "

