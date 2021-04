Oggi Luisa Di Menna festeggia il suo compleanno. Gli auguri del marito Lucio e i figli Antonio e Natalia

Luisa Di Menna oggi 5 Aprile festeggia i suoi 44 anni. Luisa e' una giovane donna, mamma, moglie e molto conosciuta e apprezzata per la sua gentilezza e cortesia,è la titolare di un negozio" Luisa Calzature" che si trova sul corso principale di Agnone. Oggi spegne le sue 44 candeline insieme alla sua famiglia, a causa della pandemia da covid 19, la grande festa per lei organizzata, con la sua numerosa famiglia, non potrà realizzasi ma le giungono gli affettuosissimi auguri del marito Lucio Diana, del figlio Antonio, della figlia Natalia, e questa è la dedica per lei:

"Oggi è il giorno del tuo compleanno

Resta sempre la donna..la moglie..la madre che sei.

Ti auguriamo di sorridere sempre e di essere sempre felice..

Buon compleanno amore mio..."

A lei giungono altresi' gli auguri di tutta la famiglia

Auguri dalla redazione di Altomolise.net