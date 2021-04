Buon compleanno a Enrico De Simone coordinatore dei Giovani per Agnone Democratica compie 21 anni. Auguri da Altomolise.net

Il coordinatore dei giovani per Agnone democratica Enrico De Simone, oggi festeggia il suo compleanno, compie 21 anni.. A lui e al suo gruppo, oramai folto, di ragazzi e ragazze agnonesi, va il merito di aver portato una ventata di entusiasmo e la spinta alla politica attiva e all'impegno per Il rilancio del nostro territorio..Molte sono le iniziative da loro promosse a favore dei giovani, per l'inclusione, l'accoglienza e alle battaglie a sostegno dei dei diritti civili . Enrico fin da bambino si è impegnato a favore degli altri, fu eletto minisindaco a scuola e lo vediamo in molte iniziative insieme all'ora sindaco di Agnone il compianto Michele Carosella

