Confetti rossi per Gianfranco Ingratta, laureato in Fisica Nucleare con 110 lode

Gianfranco Ingratta, figlio di Aquilino e di Michelina Mastronardi, di Villacanale, fratello della celebre dott.ssa Ersilia Ingratta, ingegnere aereo spaziale, oggi, presso l'Università degli studi di Bologna, dipartimento di Fisica Nucleare, si è laureato con 110 e lode in Fisica Nucleare, discutendo la tesi specialistica di ricerca e catalogazione dati di esperimenti sul comportamento delle particelle nucleari in accelleratore di particelle dal titolo "Development of novel LAr detecror for the SAND apparatus in DUNE" sulla probabilità favorevole di oscillazione dei neutrini.

Congratulazioni al dott Gianfranco Ingratta, auguri e complimenti alla famiglia