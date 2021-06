Agnone-Buon compleanno al direttore didattico Nicola Iacobone, vero maestro del sapere di scuola e di vita

Ieri 3 Giugno 2021 il prof Nicola Iacobone ha festeggiato i suoi 90 anni. Il professore Iacobone, figura storica della scuola dell'infanzia e Primaria di Agnone,dottore in pedagogia all'università di Salerno, prima maestro e poi direttore scolastico, ha dedicato 45 anni dell sua vita alla scuola, è stato un vero pioniere del sapere, . Stimato e conosciuto per suo impegno didattico educativo da intere genenerazioni di ragazzi ,apprezzato dal corpo docente e non docente A lui giungono gli auguri per il suo 90esimo compleanno da tutta la comunità agnonese e dalla sua famiglia Tanti auguri al direttore dalla redazione di Altomolise.net