Buon trentesimo compleanno ad Alessandro Patriarca. Auguri!

Oggi gli auguri di buon compleanno vanno ad Alessandro Patriarca. Compie 30 anni.

Alessandro è molto conosciuto, lavora in un supermarket nel centro di Agnone, non solo è conosciuto ad Agnone ma anche nei paesi limitrofi. Lo si incontra spesso alla cassa con il suo fare cortese ma molto efficiente. E' particolarmente attento alle persone " diversamente giovani" e frequentemente si offre di aiutare chi sta in difficoltà. Insomma un ragazzo come suol dirsi d'oro.

A lui giungono gli auguri di molti agnonesi e un augurio affettuosissimo dalla redazione di Altomolise.net