Annamaria Musacchio in Di Paolo compie 43 anni, gli auguri del marito e dei figli

Oggi Anna Maria Musacchio in Di Paolo compie 43 anni. A lei giungono gli auguri del marito Andrea Di Paolo e dei figli, Domenico e stefano. Questo il loro messaggio:

"Per il tuo Compleanno rinnoviamo il nostro amore per te , sempre al centro delle nostre vite .

Auguri ad alta voce ,alla moglie e ad una mamma straordinaria.

Andrea, Domenico e Stefano"

.Augurissimi a Anna Maria dalla redazione di Altomolise.net