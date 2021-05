EXCALIBUR, Il nuovo inedito de I Diamanti Orchestra sta per arrivare, conosciamo il perché lo hanno inciso

Rispettare gli altri per vivere meglio tutti e lasciare che la musica non si fermi mai. Questo è uno dei motti che spinge “I Diamanti orchestra” a continuare senza sosta nella loro voglia di donare gioia a chi li ascolta. Quest’anno è stato molto difficile, ha dato un duro colpo al settore, ma non li ha affatto abbattuti, anzi, li ha spronato a non fermarsi mai e a non fermare la loro musica. Questo dapprima con il primo CD che è uscito il 18 dicembre e di cui abbiamo già parlato, e oggi con l’ufficialità di 3 date importanti: il 7 maggio con l’uscita del primo inedito, il 21 maggio con il secondo inedito e, finalmente, l’11 giugno con l’uscita dell’intero CD a corollario di un lavoro incessante in questi mesi, tra pause forzate e rispetto delle regole.

Il 7 maggio uscirà EXCALIBUR, il primo inedito, un inedito fortemente voluto che ha in sé un significa forte: la speranza!

“Quando l’ho scritto – ci dice Nicolino Del castello – l’ho pensato proprio per aiutare chi, in quel momento, era in difficoltà, per dargli la speranza, ascoltandolo, di tornare presto alla vita normale. Non è facile immaginare, col senno di poi, che quel brano, scritto durante il primo lockdown, possa essere, oggi, a distanza di un anno, ancora attuale. E allora abbiamo pensato di farlo uscire proprio ora, per esorcizzare il momento e creare le condizioni per donare a tutti la speranza che un futuro possa esserci, possa crearsi, possa diventare realtà”.

L’inedito, ufficialmente, potrà essere ascoltato sulle migliori piattaforme digitali dal 7 maggio e farà parte del CD “Sono solo in una orchestra” che prenderà vita l’11 giugno con ben 12 brani e 2 inediti.

www.idiamantiorchestra.it