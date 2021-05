L'amore secondo Antonio Sinibaldi, l'autore di "Perderti" il cd appena uscito de “I Diamanti Orchestra”

“Gioia, sogno, paura di soffocarti con la mia presenza...” così dice il testo del nuovo inedito de “I Diamanti Orchestra” scritto da Antonio Sinibaldi in cui si parla della nascita di una nuova storia d’amore a cui non si vuole rinunciare.

“Fateci caso – dice Antonio Sinibaldi – quando si conosce una persona, ci si sofferma alle apparenze: gli occhi, il sorriso, l’aspetto fisico. Già questo potrebbe bastare per far nascere un piccolo sentimento. Poi, conoscendola o conoscendolo meglio, le cose cambiano e quel sentimento inizia a crescere e, con esso, anche la paura di “perderti” perché, magari, si vuole correre e si sbagliano tempi e modi per corteggiare.”

L’amore, a qualsiasi età, ha tante sfaccettature uguali: sudorazione, cuore che batte all’impazzata, testa sempre occupata da lui o da lei, paura di fare errori e, poi, tanta voglia di crederci. Spesso le cose vanno bene, altre volte, invece, no. L’autore parla proprio di questa paura di “perdere” una persona se si diventa troppo pesanti e pressanti in un rapporto e non si lascia libero o libera l’altra persona.

La parola più bella a cui si ambisce con l’esperimento di una storia è arrivare a creare un “noi”, ma c’è sempre la paura di correre, di soffocare l’altra persona con la propria presenza, perché ognuno di noi ha i suoi tempi, la suo quotidianità e, naturalmente, l’entrata di un’altra persona fa cambiare i piani, le giornate hanno un sapore diverso, il cellulare o i social diventano parte integrante della giornata. Spesso, però, questo cambio di rotta da un lato può diventare “paesaggio immaginario”, dall’altro qualcosa che non va bene. E, allora, crediamo che si possa parlare di “noi” in maniera giusta senza soffocare l’altro con una storia sbagliata.

L’amore è proprio questo: diventare un “noi” ma senza sminuire l’unicità dell’altro. “Questo – continua Sinibaldi – è ciò che è accaduto nella mia vita: incontri una sconosciuta, te ne innamori, la corteggi, le scrivi poesie, la conosci, la conosci meglio, inizia a fare progetti e, alla fine, si crea qualcosa insieme che ancora oggi dura perché forgiato sulla roccia dell’amore eterno”.

L’inno all’amore, il nuovo inedito de I Diamanti Orchestra dal titolo “Perderti”, sarà disponibile su tutti i migliori store dal 21 maggio 2021 e farà parte, anche, del nuovo CD “Sono solo in una orchestra” che uscirà fisicamente l’11 giugno 2021.

"Perderti" è prenotabile qui https://bit.ly/3xXWE5V

Per sapere di più https://www.idiamantiorchestra.it/perderti-inedito/