Olympia Agnonese bastonata dalla Recanatese. Finale di gara da risultati da tennis

Mercoledì, 12 Maggio

Nella giornata degli ennesimi recuperi di serie "D", nel girone "F" si evidenzia la pesante sconfitta subita dall'Olympia Agnonese finisce 5-2 in terra Leopardiana.

Allo stadio Tubaldi di Recanati, si materializza per gli altomolisani l'ennesima sconfitta la 20esima della stagione.

La Recanatese non impiega molto per piegare al suo volere la debole resistenza della squadra granata e solo dopo 4' di gioco trova la rete del vantaggio con Liguori, che renderà il percorso agevole alla squadra giallorossa.

Subita la rete L'Olympia prova a restare in piedi creando una buona opportunità al nono minuto con Grazioso, direttamente su calcio d'angolo, ma la traiettoria imposta alla sfera impatta sul montante alto della porta difesa da Amodio, e su questa creata opportunità svaniscono le possibilità degli Agnonesi, sugli sviluppi dell'azione la riconquista della sfera ad opera di Pezzotti, trova il servizio per Gomez, che al 10' porta a due le reti della propria squadra.

Le leggerezze e le fragilità difensive degli Agnonesi permettono all'incontenibile Pezzotti, di distribuire assist in fotocopia e in quantità sui quali Liguori al 30' trova libertà nel realizzare la terza rete e doppietta personale.

La storia di questa giornata si potrebbe racchiudere tutta nella prima frazione di gioco, ma la libertà di vedute e obiettivi delle due compagini offrono opportunità ai telespettatori che seguono la diretta streaming di vedere nella seconda parte di gara la realizzazione di ulteriori 4 reti, due degli Agnonesi, entrambe realizzate al 66" e 82' dal nuovo entrato D'Ercole, gol entrambi menzionabili per notevole gesto tecnico.

E altre due realizzate dai Leopardiani al 78' su autorete di Nikolopulos e all' 87' da Senigagliesi, per il definitivo 5÷2

Dalle ultime gare disputate dall'Olympia si evidenzia il suo affrontare le gare senza particolari tatticismi, il tutto mirato a voler raggiungere quella prima vittoria stagionale, per evitare di restare come unica squadra della serie D a non avere mai vinta una gara nella stagione agonistica 2020/2021