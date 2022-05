Senso civico e rispetto per l'ambiente: Due cittadini ripuliscono via di Valle San Lorenzo

Avere “Senso Civico” non significa limitarsi al rispetto di regole imposte; vuol dire anche e soprattutto sentirsi solidali nel rispetto dell’ambiente e della natura, così come nei confronti dell’Altro, in particolar modo nell’essere disponibili al sostegno di ogni Persona che necessita di aiuto, a tutto tondo. Il “Senso Civico” non si manifesta alzandosi in piedi all’ascolto dell’Inno Nazionale: esso trova il suo significato più profondo e vero nel rispetto della “Proprietà Pubblica”, cioè di tutto ciò che appartiene alla Società di cui facciamo parte, affinché chi arriva dopo di noi possa farne uso allo stesso modo e con lo stesso decoro.

Ad Agnone gruppi o singoli cittadini, a fronte dei comportamenti scorretti di tante persone sprovviste di senso civico, si organizzano e volontariamente compiono azioni a favore di tutti, mostrando alto senso civico , rispetto e appartenenza alla comunità in cui vivono.

Alcuni bonificano l'area delle cascate del Fiume Verrino, altri abbelliscono le vie principali del paese con vasi di fiori e cura delle aiuole pubbliche e c'è chi si organizza con scope, palette, sacchi , guanti e ripulisce le strade . E' successo ieri , due cittadini hanno ripulito Via Valle di San Lorenzo fino all'imbocco della galleria San Lorenzo.

Hanno raccolto rifiuti di ogni genere compreso un sacchetto pieno di monetine da 5 centesimi, e una cassetta con sei bottiglie di marsala sigillate. Senza voler approfondire si buttano oggetti tra i piu' disparati e dappertutto. Hanno riempito 5 grossi sacchi di rifiuti, caricati in auto e regolarmente smaltiti. Bisogna veramente apprezzare chi volontariamente tiene al proprio territorio, salvaguardandolo da aggressioni di ogni genere.

Il senso civico si matura dall'infanzia, la famiglia, la scuola, le amministrazioni devono essere l'esempio da emulare