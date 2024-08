Davide Iaciancio, giovane prodigio di Agnone, conquista il podio al Molise Talenti 2024: Si classifica terzo con il suo Organetto

Il giovane talento Davide Iaciancio di Agnone ha conquistato il terzo posto al prestigioso evento "Molise Talenti 2024", confermando il suo straordinario potenziale. La manifestazione, nata nel 2018 come "Castelpetroso's Got Talent" per offrire una vetrina ai talenti molisani, ha subito una significativa evoluzione, trasformandosi in un appuntamento di grande richiamo a livello regionale.

Davide, a soli undici anni, ha continuato a impressionare per la sua maestria nell'uso dell'organetto, uno strumento che padroneggia con sorprendente abilità. Durante il concorso, ha incantato la giuria e il pubblico con due esibizioni impeccabili: "Il Ballo Festa" e "Il Santarello". Questi brani, riveduti per l'occasione, sono originariamente parte del repertorio del gruppo folk agnonese “Rintocco Molisano”, di cui Davide è un giovane e talentuoso componente.

La passione di Davide per la musica è emersa fin da piccolo, coltivata con dedizione dal maestro Pasquale Masciotra, che ha saputo valorizzare il suo innato talento. La comunità di Agnone si stringe attorno a lui per congratularsi del suo successo, riconoscendo in Davide un futuro brillante nel panorama musicale.