Mamma e figlia morte per intossicazione, sabato i funerali

Saranno celebrati sabato prossimo, 10 gennaio, alle 10, nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Pietracatella i funerali di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre, Antonella Di Ielsi, 50 anni, morte all'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso nelle ore successive al Natale per sospetta intossicazione.

Per quel giorno nel paese in provincia di Campobasso sarÃ proclamato il lutto cittadino.

Intanto, domattina nel Liceo Classico 'Mario Pagano' di Campobasso, la scuola frequentata da Sara, si terrÃ una cerimonia per ricordare la ragazza

La commemorazione sarÃ a porte chiuse, non aperta alla stampa, fanno sapere fonti dello stesso istituto.

Dimesso ieri dall'ospedale Spallanzani di Roma Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne, proseguono le indagini per fare luce sull'origine dell'intossicazione che ha provocato i decessi. Gli investigatori dovranno incrociare le informazioni provenienti da quattro diverse fonti: esito delle autopsie, analisi svolte dal Centro antiveleni, esami sugli alimenti consumati e accertamenti svolti allo Spallanzani.