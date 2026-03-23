Ugo D’Onofrio, avvocato e poeta tra Capracotta e Agnone: la memoria autentica di un Molise senza tempo

Ugo D'Onofrio figura poliedrica del panorama culturale molisano: avvocato di professione, ma anche poeta e uomo di lettere profondamente legato alla sua terra. Originario di Capracotta, è vissuto a lungo ad Agnone, luogo che ha influenzato in modo significativo la sua sensibilità e la sua produzione poetica.

Ha dedicato gran parte dei suoi scritti alla valorizzazione dei paesaggi, delle tradizioni e dell’identità dell’Alto Molise, con uno sguardo attento e partecipe verso i piccoli centri e la loro memoria storica.

La poesia “Agnone anno d’un tempo” riflette pienamente questa visione. Ugo D'Onofrio costruisce un ritratto intenso e affettuoso di Agnone, trasformandola in un simbolo di autenticità.

L’immagine iniziale del paese come una nave tra le montagne è particolarmente suggestiva: evoca isolamento ma anche identità forte, quasi eroica. Il poeta alterna contemplazione e malinconia, sottolineando come il tempo e la modernità rischino di alterare la purezza originaria del luogo.

Molto significativa è la contrapposizione tra le “limpide campane” e i “moderni altoparlanti”: un passaggio che sintetizza il conflitto tra tradizione e progresso artificiale. Tuttavia, il messaggio non è pessimista: Agnone “resta eguale”, sincera e viva nella memoria.

Il finale è tra i più intensi: il gesto di “rubare” suoni e immagini per custodirli nei ricordi racconta un bisogno profondo di salvare ciò che il tempo può cancellare.

E' una poesia di appartenenza e resistenza culturale, dove la memoria diventa un atto d’amore verso la propria terra.

A G N O N E A N N O D'UN TEMPO

Disegni il ciel sereno

con la chiglia ombrosa

graffiata dal sole freddo del levante:

come nave deposta ,forse per caso,

tra queste cime solitarie

fra loro amoreggianti

con timida vergogna

ed abbracciate dalla luce insolita

del Molise altissimo.

Cadente,ormai,mentre passeggio

per la strada che conduce a S. onofrio,

mi sento stimolare

da una puntura d'aria buona

che questo capodanno m'offre in dono,

sicchè non smetto,sveglio,d'ammirarti

dimentico,un momento,di quanti

del tuo nome fanno scempio

per ricoprirti di vergogne.

Resti,malgrado,eguale:

sincera,come la musica

delle tue limpide campane

che non suonan echi falsi

attraverso imbuti

di moderni altoparlanti;

rubiconda,come questa

paesana ben piantata

che verso te si muove

con passo cadenzato e solitario;

robusta,come voce

di gente di campagna

che ingigantisce e poi si perde,

qui..in un baleno..proprio davanti a me,

e che io rubo avidamente

con le orecchie

per custodir con gelosia

nei miei ricordi!

ugodonofrio