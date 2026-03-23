Giampiero Carosella protagonista alla Maratona di Roma 2026: trionfi internazionali e un’impresa da ricordare

La Maratona di Roma 2026 si conferma ancora una volta uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama podistico internazionale. L’edizione di quest’anno ha registrato numeri straordinari, con ben 36.000 partecipanti provenienti da 166 Paesi, trasformando le strade della Capitale in una grande festa dello sport.La 31ª edizione della Run Rome The Marathon (Acea Run Rome The Marathon) si è svolta domenica 22 marzo 2026, con partenza e arrivo in via dei Fori Imperiali. L'evento, ha attraversato il centro storico di Roma, con partenza principale alle ore 8:30.

Sul piano agonistico, la vittoria è andata al keniano Asbel Rutto, che ha tagliato il traguardo con un eccellente tempo di 2h 06' 32''. Alle sue spalle il connazionale Tukor Henry Kichana (2h 06' 36'') e l’etiope Tesfaye Lencho Anbesa (2h 07' 44''), a completare un podio di altissimo livello tecnico.

Ma tra le storie più significative di questa edizione spicca quella dell’italiano Giampiero Carosella, protagonista di una prestazione straordinaria. L’atleta originario di Agnone, tesserato con la società abruzzese ASD Vini Fantini, ha conquistato il primo posto nella categoria Over 45 e un prestigioso 51° posto nella classifica generale.

Carosella ha fermato il cronometro a 2h 36’ 08”, migliorando di ben quattro minuti il proprio tempo rispetto all’anno precedente e confermando una crescita costante e significativa. Un risultato che testimonia non solo la sua determinazione, ma anche una preparazione atletica di alto livello.

Al termine della gara, l’atleta ha voluto dedicare la sua impresa a due figure fondamentali della sua vita:

“Un risultato che dedico a mia mamma Clara, che purtroppo non c’è più, e a mia sorella Gemma, che mi sostiene sempre.”

La Maratona di Roma si conferma dunque non solo una competizione sportiva di rilievo mondiale, ma anche un palcoscenico di storie umane profonde, dove sacrificio, passione e memoria personale si intrecciano lungo i 42 chilometri più iconici della città eterna.