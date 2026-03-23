Referendum giustizia, affluenza record e incertezza totale: il voto si fa politico

Un’affluenza ben oltre le attese e un esito ancora tutto da decifrare. Il referendum sulla giustizia si chiude con un dato provvisorio del 46,7% alle 23, destinato a crescere fino a circa il 60% alla chiusura definitiva delle urne. Un risultato sorprendente, soprattutto in assenza di quorum, che segnala una mobilitazione diffusa e trasversale nel Paese.

La partecipazione, infatti, non mostra una direzione politica univoca. Al Centro-Nord si registrano percentuali elevate sia nelle aree tradizionalmente vicine al centrosinistra sia in quelle orientate verso il centrodestra. Più contenuta, invece, l’affluenza al Sud. Tra i dati territoriali spicca l’Emilia-Romagna come regione più attiva, mentre la Sicilia resta in coda. Anche nelle grandi città emergono forti differenze tra centro e periferie.

Secondo gli analisti, l’elevata affluenza è il segnale di una campagna che, nelle ultime settimane, ha acceso il dibattito pubblico ben oltre gli aspetti tecnici della riforma. Il referendum è entrato nelle conversazioni quotidiane, nei luoghi di lavoro e nelle famiglie, trasformandosi di fatto in un test politico.

Saltano così gli schemi previsionali della vigilia, che associavano una partecipazione bassa alla vittoria del “No” e una più alta al successo del “Sì”. L’impennata degli ultimi giorni — con un aumento significativo di elettori decisi a votare — rende ora difficile qualsiasi lettura lineare dei dati.

Un elemento rilevante è anche il coinvolgimento dei giovani, apparsi più partecipi rispetto ad altre consultazioni. Ma proprio questa nuova e inattesa composizione dell’elettorato contribuisce ad aumentare l’incertezza.

Gli esperti concordano su un punto: si tratta di numeri che vanno oltre le “tifoserie”. L’alta affluenza indica un voto d’opinione forte, in cui molti cittadini hanno interpretato la consultazione come un giudizio politico complessivo.

Lo scenario resta quindi aperto. Il risultato finale potrebbe essere molto equilibrato e, in caso di scarto ridotto, decisivo potrebbe rivelarsi il voto degli italiani all’estero. Un finale in bilico che conferma come, più che un semplice referendum tecnico, quello sulla giustizia sia diventato un vero banco di prova politico nazionale.