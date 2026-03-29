Civitella Casanova celebra il talento: ancora un successo per Alessia e Davide Iaciancio

Ancora un trionfo per i fratelli Alessia e Davide Iaciancio, che si confermano tra i giovani talenti più brillanti nel panorama musicale dell’organetto. I due musicisti hanno conquistato entrambi il primo posto al Festival Civitellese dell’Organetto, giunto alla sua seconda edizione.

La manifestazione, svoltasi domenica 29 marzo 2026 presso la Scuola Media “Benedetto Croce” di Civitella Casanova, ha ospitato il Concorso di Organetto e Fisarmonica Diatonica, valido come selezione per il Campionato Italiano 2026. Una giornata intensa, iniziata al mattino con le audizioni dei concorrenti e proseguita fino al pomeriggio, per poi concludersi con le esibizioni serali, la partecipazione di ospiti e la proclamazione delle graduatorie.

In questo contesto di alto livello artistico, Alessia e Davide hanno brillato, distinguendosi per tecnica, musicalità e capacità espressiva, qualità che li rendono ormai una certezza nel loro ambito. Un risultato che conferma il loro percorso di crescita e il talento che li contraddistingue.

Dietro questo successo c’è anche un lavoro costante e una guida fondamentale: il ringraziamento dei due giovani artisti va infatti al loro maestro, Danilo Minichillo, punto di riferimento nella loro formazione musicale e nella costruzione di questi importanti traguardi.

Il Festival Civitellese dell’Organetto si conferma così non solo un’importante vetrina per i talenti emergenti, ma anche un’occasione per valorizzare la tradizione musicale e culturale del territorio. E tra i protagonisti assoluti, ancora una volta, spiccano i nomi di Alessia e Davide Iaciancio.