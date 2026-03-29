I giovanissimi di mister Fusaro brillano a Termoli: terzo posto al Memorial “Pasquale Scutti”

Ottima prestazione per i ragazzi della categoria giovanissimi guidati da mister Fusaro, protagonisti al Memorial Pasquale Scutti, disputato a Termoli.

La squadra ha conquistato un meritato terzo posto, imponendosi nella finale per il podio contro i pari età del San Salvo al termine di una sfida combattuta, decisa solo ai calci di rigore. Un risultato che premia l’impegno, la crescita e lo spirito di squadra dimostrato dai giovani atleti durante tutta la competizione.

Il torneo ha visto la vittoria finale della Curi Pescara, che ha superato in finale la Difesa Grande Termoli, al termine di un percorso di alto livello tecnico.

La giornata si è svolta in un clima estremamente positivo, caratterizzato da grande partecipazione di pubblico e da un’accoglienza calorosa e ospitale da parte degli organizzatori. Al termine del torneo si sono tenute le premiazioni, con la consegna delle coppe a tutte le squadre partecipanti e un omaggio speciale: palloni da gara offerti dallo sponsor della manifestazione.

Oltre all’aspetto sportivo, grande valore ha avuto anche il momento di condivisione tra i ragazzi, i dirigenti e gli allenatori delle varie squadre, che hanno avuto modo di socializzare e trascorrere insieme il pranzo in un ristorante della città, rafforzando lo spirito di amicizia e fair play.

Un’esperienza positiva sotto tutti i punti di vista, che lascia entusiasmo e belle prospettive per il futuro di questi giovani calciatori.