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Agnone: Risolto il problema delle infiltrazioni d’acqua al cimitero

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Il 28 ottobre 2024, Tiziana Orlando segnalava alla redazione infiltrazioni d’acqua presso il cimitero di Agnone. La scorsa settimana sono stati completati i lavori di riparazione, a dimostrazione di un intervento tempestivo ed efficace.

Tiziana Orlando desidera ringraziare in particolare l’assessore Amalia Gennarelli, che ha compreso subito la gravità del problema e si è attivata per risolverlo. “Una persona piena di valori e con grande empatia”, sottolinea Orlando.

Un sentito ringraziamento va anche alla redazione, per l’impegno costante a favore dei cittadini.

 

Cordiali saluti,
Tiziana Orlando

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