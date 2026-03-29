Agnone: Risolto il problema delle infiltrazioni d’acqua al cimitero

Il 28 ottobre 2024, Tiziana Orlando segnalava alla redazione infiltrazioni d’acqua presso il cimitero di Agnone. La scorsa settimana sono stati completati i lavori di riparazione, a dimostrazione di un intervento tempestivo ed efficace.

Tiziana Orlando desidera ringraziare in particolare l’assessore Amalia Gennarelli, che ha compreso subito la gravità del problema e si è attivata per risolverlo. “Una persona piena di valori e con grande empatia”, sottolinea Orlando.

Un sentito ringraziamento va anche alla redazione, per l’impegno costante a favore dei cittadini.

Cordiali saluti,

Tiziana Orlando