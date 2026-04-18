L’Olympia Agnonese al torneo nazionale “Generazione S” a Riccione

o nazionale “Generazione S”, in programma il 9 e 10 maggio a Riccione presso lo stadio Stadio Italo Nicoletti.

Un appuntamento di grande rilievo per il vivaio granata, affiliato da tre anni al club emiliano, che rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni. A esprimere soddisfazione sono i responsabili del settore giovanile, Sica e Verdile, che sottolineano come questo invito segni il raggiungimento di un obiettivo significativo a livello nazionale: un’opportunità concreta per i giovani calciatori di confrontarsi con realtà provenienti da tutta Italia.

Dopo il successo dell’edizione precedente, il torneo cresce e raddoppia, confermandosi un punto di riferimento nel panorama giovanile. L’Olympia Agnonese sarà presente con due categorie: i Pulcini 2015-2016, guidati dai mister Brunetti e Giordano, e gli Esordienti 2013-2014, allenati da Suriano.

Saranno due giornate all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione, durante le quali ogni squadra disputerà sei partite. Il programma prevede anche momenti dedicati alla socializzazione: nella giornata di sabato, infatti, tutti i partecipanti e i rispettivi staff potranno condividere il pranzo in un’area riservata, rafforzando lo spirito di aggregazione che è uno degli obiettivi principali dell’iniziativa.

L’invito del Sassuolo si chiude con un messaggio significativo: “Speriamo di avervi con noi per vivere insieme un’esperienza di sport e crescita”, parole che riassumono perfettamente il senso dell’evento.

Intanto, in casa Olympia fervono i preparativi per organizzare al meglio la trasferta. È prevista una nutrita partecipazione anche da parte dei genitori, che accompagneranno i giovani atleti in questa importante esperienza, rendendo il viaggio non solo un momento sportivo, ma anche un’occasione di condivisione e comunità.