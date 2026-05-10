Agnone torna ad avere un pediatra: incarico alla dottoressa Maria Pia Del Duca

Una buona notizia per l'Alto Molise e per le famiglie di Agnone: dopo anni di assenza, il territorio torna ad avere un pediatra di libera scelta.



Con la deliberazione n. 756 del 7 maggio 2026, il direttore generale dell'ASREM, Giovanni Di Santo, ha ufficialmente conferito l'incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta nel Comune di Agnone, distretto di Isernia, alla dotttoressa Maria Pia Del Duca.



Un atto atteso da tempo, che testimonia la volontÃ dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise di non lasciare sguarniti i territori piÃ¹ periferici, spesso i piÃ¹ penalizzati quando si parla di servizi sanitari di prossimitÃ .



Il percorso che ha portato a questo risultato Ã¨ stato avviato a gennaio 2026, quando l'ASREM ha approvato le graduatorie per l'assegnazione degli incarichi nelle zone carenti della regione. Tra queste figurava proprio Agnone, insieme ad altri comuni dei distretti di Campobasso e Termoli. A marzo, la Del Duca ha formalmente accettato l'incarico.



L'avvio effettivo dell'attivitÃ Ã¨ subordinato alla rimozione di una incompatibilitÃ , poichÃ© la dottoressa Ã¨ attualmente titolare di un incarico di Medicina Generale presso la ASL di Chieti, nel Comune di San Salvo. Una volta risolta la questione, avrÃ 90 giorni di tempo per ottemperare a quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale 2024, pena la decadenza dell'incarico.



Per le famiglie dell'Alto Molise si tratta comunque di un segnale importante e concreto: avere un pediatra di base sul territorio significa garantire ai bambini un punto di riferimento sanitario stabile, senza dover affrontare lunghi spostamenti verso i centri maggiori. Un piccolo ma significativo passo verso un sistema sanitario piÃ¹ equo e vicino ai cittadini, anche nelle aree interne.