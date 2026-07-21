"Trebbia": la memoria della civiltÃ  contadina nei versi di Enzo Delli Quadri

Enzo Delli Quadri, manager in pensione, coltiva da sempre una profonda passione per la politica, l'arte, la letteratura e la poesia. Profondamente legato ad Agnone, il suo paese d'origine, ha sempre mantenuto vivo il rapporto con la sua terra, impegnandosi con dedizione per il benessere e la valorizzazione del territorio. Tornato a vivere ad Agnone dopo la pensione, continua a custodirne la memoria, le tradizioni e l'identitÃ anche attraverso la sua produzione poetica.

Trebbia

di Enzo Delli Quadri

Mostro rugginoso,

nutrivasi di covoni,

sputava tanta paglia

donava pane biondo.

Gli uomini,

il sole sulla pelle,

il grasso sulle mani,

e la fatica in petto.

Le donne,

il fazzoletto in testa,

offrivan acqua e pane,

sorrisi generosi.

Si cominciava allâ€™alba,

E si finia al tramonto,

sfiniti per fatica,

ma pronti per danzare.

Ed era lâ€™organetto

a muover loro i piedi,

ed era il vino buono

a scioglier loro i cuori.

Quellâ€™aia non câ€™Ã¨ piÃ¹

ma vive nei ricordi,

nei sogni dei piÃ¹ vecchi

nellâ€™or della controra.

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