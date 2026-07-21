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Gambatesa, vasto incendio di vegetazione: evacuate alcune famiglie

In supporto alle squadre a terra sono intervenuti anche un elicottero e un Canadair dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di bonifica sono ancora in corso.

AttualitÃ 
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Un vasto incendio di vegetazione Ã¨ divampato nel pomeriggio di oggi a Gambatesa. Alle 16:45 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso, con unâ€™APS, due moduli antincendio e, in supporto, unâ€™ABP, Ã¨ intervenuta per domare le fiamme.

Lâ€™incendio ha interessato campi coltivati, oliveti, frutteti e un capanno agricolo contenente alcune attrezzature. A causa della vicinanza del rogo alle abitazioni, alcune famiglie sono state evacuate a scopo precauzionale.

Alle operazioni di spegnimento e di evacuazione hanno collaborato anche il personale sanitario del 118, i Carabinieri Forestali e il personale AIB della Regione. Per contenere lâ€™incendio sono stati impiegati anche un elicottero e un Canadair dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di bonifica dellâ€™area interessata dalle fiamme sono tuttora in corso.

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