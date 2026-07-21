Due gatti trovati agonizzanti nel giardino condominiale: al vaglio denuncia ai Carabinieri di Agnone

Profonda amarezza e preoccupazione tra i residenti di un condominio di Agnone, dove nella giornata di oggi due gatti sono stati trovati in fin di vita, con sintomi che fanno sospettare un possibile avvelenamento.

I felini vivevano da anni nel giardino condominiale insieme ad altri tre gatti. Si tratta di una piccola colonia conosciuta e accudita con costanza da alcuni condomini, che provvedono quotidianamente alla loro alimentazione e ne seguono anche l'aspetto sanitario.

Secondo quanto riferito dai residenti, questa mattina, uscendo di casa, tutti e cinque i gatti erano in perfette condizioni di salute: vivaci, affamati e senza alcun segno di malessere. Al rientro, intorno all'ora di pranzo, la drammatica scoperta: due dei cinque animali erano agonizzanti, con sintomi ritenuti compatibili con un possibile avvelenamento. Il piu' piccolo aveva 4 mesi e l'altro circa un anno. La rapiditÃ con cui si Ã¨ verificato il peggioramento ha rafforzato il sospetto che nell'area possano essere state disseminate esche avvelenate.

L'episodio ha suscitato sgomento tra i condomini, che da anni si prendono cura di questi animali e non riescono a comprendere quale possa essere la motivazione di un gesto tanto crudele nei confronti di esseri indifesi che non hanno mai creato problemi.

A seguito dell'accaduto sarebbe stata presentata formale denuncia contro ignoti presso la Compagnia dei Carabinieri di Agnone, affinchÃ© vengano svolti tutti gli accertamenti necessari per verificare la presenza di eventuali sostanze tossiche e individuare i responsabili.

I residenti confidano che le indagini possano fare piena luce sull'accaduto e ricordano che l'eventuale utilizzo di esche avvelenate rappresenta un grave pericolo non solo per gli animali, ma anche per le persone, in particolare per i bambini, e per tutti gli altri animali che frequentano l'area.