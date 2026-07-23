A Vasto i casting per una nuova serie Rai: si cercano figuranti di tutte le età

Si informa che dal 27 al 31 luglio 2026, presso Scuola Civica Musicale ''F. Ritucci Chinni'' (Via Anelli, 71, 66054 Vasto CH) si terranno i casting per la nuova serie televisiva Rai, prodotta da Gaumont e diretta dal regista Pappi Corsicato.



La produzione è alla ricerca di figurazioni generiche e figurazioni speciali, donne e uomini con un’età scenica compresa dai 18 anni in su, anche senza precedenti esperienze nel settore audiovisivo, nonché di minori con un’età scenica compresa tra i 2 e i 16/17 anni. L'unica prerogativa richiesta è la residenza in Abruzzo.



Le persone interessate potranno presentarsi direttamente presso la sede dei casting dal 27 al 31 luglio 2026, dalle ore 10 alle ore 18, per sostenere il colloquio conoscitivo con la produzione.



In alternativa, sarà possibile candidarsi inviando una e-mail all’indirizzo castingcall.aa@gmail.com, allegando:



- fotografie aggiornate (primo piano e figura intera);

- curriculum vitae, se disponibile;

- una breve video-presentazione.



Tutte le persone che si presenteranno ai casting in presenza sono pregate di munirsi di una fotocopia della carta d’identità. I candidati minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti pubblici e i percettori di Quota 100 o di analoghe misure pensionistiche.



Per le persone selezionate è previsto un compenso secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).



Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail castingcall.aa@gmail.com.