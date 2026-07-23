Mariachiara Di Menna, Dottoressa Magistrale in Ingegneria Civile e Ambientale

Con immensa gioia condividiamo il prestigioso traguardo della Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Ambientale conseguita oggi da Mariachiara Di Menna.

Un sogno diventato realtÃ grazie all'impegno, alla determinazione e al prezioso sostegno di chi le Ã¨ stato accanto.

Congratulazioni per questo importante successo e i migliori auguri affinchÃ© questo sia solo il primo di una lunga serie di traguardi, professionali e personali.

Con infinito affetto, i genitori Salvatore e Paola, la sorella Simona, il fidanzato Agostino e tutti i cugini.