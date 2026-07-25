A Trivento la mostra collettiva “Eleutheros – Altriventi”

Sarà inaugurata domenica 26 luglio, alle ore 18, nell’ex sede comunale di via Torretta, nel centro storico di Trivento, la mostra collettiva di arti visive “Eleutheros – Altriventi”, promossa e finanziata dal Comune di Trivento e curata da Tanja Mastroiacovo. L’esposizione sarà visitabile fino al 23 agosto con ingresso libero.

La rassegna riunisce sei artisti – Lello Muzio, Elide Braccio, William Montini, Simona Falasca, Michele D’Aloisio e Tanja Mastroiacovo – provenienti da esperienze e percorsi differenti, con opere che spaziano tra fotografia, pittura, illustrazione e ricerca artistica contemporanea.

Il progetto espositivo prende il nome dal termine greco Eleutheros (“libertà”) e propone un confronto tra linguaggi e visioni diverse, con l’obiettivo di offrire una pluralità di interpretazioni del presente attraverso temi quali memoria, introspezione, critica sociale, simbolo e immagine. Il testo curatoriale definisce la mostra come un percorso dedicato alla resilienza culturale, intesa come capacità di una comunità di continuare a produrre cultura e significato attraverso la pratica artistica.