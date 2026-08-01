AGNONE â€“ Due serate all'insegna dell'eleganza, della musica e della cultura hanno trasformato Piazza dell'UnitÃ d'Italia in un suggestivo angolo di Buenos Aires. La seconda edizione della "Noche de Tango para AnÃ­bal Troilo" ha richiamato appassionati, curiosi e visitatori, confermandosi tra gli appuntamenti piÃ¹ apprezzati dell'estate molisana.

L'evento, promosso con il patrocinio del Comune di Agnone e organizzato dalla Mil Pasos ASD Molise sotto la direzione artistica dei tecnici federali FIDESM Zaira Raucci e Dario Di Nunno, ha voluto rendere omaggio al grande bandoneonista argentino AnÃ­bal Troilo, le cui radici familiari affondano proprio ad Agnone, rafforzando il legame tra il territorio altomolisano e la tradizione del tango argentino.

La manifestazione ha preso il via il 31 luglio con la presentazione del libro I Cinque Angoli â€“ AnÃ­bal Troilo, storie di tango di Andreina Di Girolamo, che ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra musica, storia e cultura del tango. A dialogare con l'autrice Ã¨ stata Ida Cimmino, presidente del Centro Studi Alto Molise "Luigi Gamberale", mentre le letture sono state affidate ad Anna Scafati. La serata Ã¨ poi proseguita con le esibizioni dei maestri e la milonga animata dal TDJ Celestino Fatica.

Il 1Â° agosto il momento piÃ¹ atteso Ã¨ stato il grande spettacolo della Flirtango Orchestra, che ha regalato al pubblico un'esibizione coinvolgente e di grande qualitÃ artistica. Le note dell'orchestra dal vivo hanno accompagnato ballerini e appassionati in una serata ricca di emozioni, mentre la selezione musicale del TDJ Sallu ha creato l'atmosfera perfetta per una milonga partecipata e coinvolgente.

Applausi per tutti gli artisti protagonisti dell'evento e per gli organizzatori, capaci di offrire una manifestazione che unisce spettacolo, cultura e valorizzazione del territorio. La "Noche de Tango para AnÃ­bal Troilo" si conferma cosÃ¬ un appuntamento capace di raccontare, attraverso il linguaggio universale del tango, il profondo legame tra Agnone e l'Argentina, celebrando la figura di uno dei piÃ¹ grandi interpreti della storia del bandoneÃ³n.

Il numeroso pubblico presente nelle due serate ha premiato l'iniziativa con una calorosa partecipazione, contribuendo al successo di un evento che continua a crescere e a valorizzare il patrimonio culturale dell'Alto Molise.