Il tango torna protagonista ad Agnone: Andreina Di Girolamo presenta il suo libro e la Flirtango Orchestra regala spettacolo

La manifestazione "Noche de Tango para AnÃ­bal Troilo" si Ã¨ aperta il 31 luglio con la presentazione del libro I Cinque Angoli â€“ AnÃ­bal Troilo, storie di tango di Andreina Di Girolamo, un appuntamento che ha permesso al pubblico di approfondire la figura del grande maestro argentino e il suo profondo legame con Agnone. A dialogare con l'autrice Ã¨ stata Ida Cimmino, presidente del Centro Studi Alto Molise "Luigi Gamberale", mentre le letture sono state affidate ad Anna Scafati. La serata Ã¨ poi proseguita con le esibizioni dei maestri e la tradizionale milonga, animata dal TDJ Celestino Fatica, in un'atmosfera di grande fascino e partecipazione.