Capracotta, martedÃ¬ arriva Elly Schlein: incontro su aree interne e montagna



MartedÃ¬ 4 agosto, alle ore 19.00, in Piazza Stanislao Falconi a Capracotta, si terrÃ l'incontro pubblico "Aree interne e montane: il diritto al futuro nei nostri territori", con la partecipazione della Segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein. L'iniziativa sarÃ un momento di confronto dedicato alle prospettive delle aree interne e della montagna, ai servizi essenziali, alle opportunitÃ di sviluppo e alle politiche necessarie per garantire un futuro ai nostri territori. Â«Per Capracotta Ã¨ un'importante occasione di attenzione e confronto sui temi che riguardano il presente e il futuro delle comunitÃ della montagna. Invitiamo cittadini, amministratori e organi di informazione a partecipareÂ», dichiara il Sindaco di Capracotta Candido Paglione.

Appuntamento: martedÃ¬ 4 agosto 2026, ore 19.00 â€“ Piazza Stanislao Falconi, Capracotta.

Capracotta, 2 agosto 2026

