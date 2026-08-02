Le Trasciute di Enzo Delli Quadri: un patrimonio di fede e memoria

Questa poesia Ã¨ un delicato omaggio alle tradizioni religiose e popolari di un tempo. Con un tono nostalgico, Enzo Delli Quadri ricorda le trasciute come un momento di fede autentica, umiltÃ e condivisione, contrapponendo quei valori alla frenesia e alla distrazione della vita moderna. Il componimento invita a riflettere sull'importanza di custodire le proprie radici e la memoria della comunitÃ .
Le trasciute
Ad Agosto, tutti al mare,â€¨
Ad Agosto, tutti al mare,â€¨
o sui monti a festeggiare.
â€¨Nessun piÃ¹ si reca in chiesa
â€¨le "trasciute" a ricordare.
Poverissima la chiesa,â€¨
Poverissima la chiesa,â€¨
la reggevan i Cappuccini;
senza ori nÃ© grandezza,â€¨
solo incenso e tanta fede.
Ci si entrava e poi si usciva,â€¨
Ci si entrava e poi si usciva,â€¨
poi ancora si ritornava;â€¨
quella porta era una sogliaâ€¨
tra la terra ed il Signore.
In ginocchio sulla pietra
consumandola pian piano.
In ginocchio sulla pietra
consumandola pian piano.
â€¨Il dolor non era pena, â€¨
ma un'offerta, sÃ¬, serena.
Ogni passo aveva un senso.
Ogni passo aveva un senso.
â€¨Il ritorno un suo valore.
â€¨Lo insegnavano gli antichi,â€¨
e nessun lo dubitava.
Poi, davanti al Sacramento,â€¨
Poi, davanti al Sacramento,â€¨
si fermavano devoti;â€¨
non il corpo si piegava,
â€¨solo l'alma si donava.
S'imparava, lÃ¬, il perdono,â€¨
S'imparava, lÃ¬, il perdono,â€¨
si espiavano le colpe;â€¨
al Signore si affidavano
â€¨le speranze e le paure.
La gran parte del paese
La gran parte del paese
â€¨con fervor verso il futuroâ€¨
e, con umile certezza,â€¨
ricercava la salvezza.
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Enzo C. Delli Quadri
Molisano di Agnone, giÃ Manager di tante imprese, sempre legato al suo Paese, mai ha fatto mancare il suo apporto ad attivitÃ culturali, sportive, economiche, politiche. Sua la produzione, da autore ed editore, della Collana di 11 libri "Tesori dell'Altosannio".
Molisano di Agnone, giÃ Manager di tante imprese, sempre legato al suo Paese, mai ha fatto mancare il suo apporto ad attivitÃ culturali, sportive, economiche, politiche. Sua la produzione, da autore ed editore, della Collana di 11 libri "Tesori dell'Altosannio".