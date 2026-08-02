Le Trasciute di Enzo Delli Quadri: un patrimonio di fede e memoria

Questa poesia Ã¨ un delicato omaggio alle tradizioni religiose e popolari di un tempo. Con un tono nostalgico, Enzo Delli Quadri ricorda le trasciute come un momento di fede autentica, umiltÃ e condivisione, contrapponendo quei valori alla frenesia e alla distrazione della vita moderna. Il componimento invita a riflettere sull'importanza di custodire le proprie radici e la memoria della comunitÃ .

Le trasciute



Ad Agosto, tutti al mare,â€¨

o sui monti a festeggiare.

â€¨Nessun piÃ¹ si reca in chiesa

â€¨le "trasciute" a ricordare.



Poverissima la chiesa,â€¨

la reggevan i Cappuccini;

senza ori nÃ© grandezza,â€¨

solo incenso e tanta fede.



Ci si entrava e poi si usciva,â€¨

poi ancora si ritornava;â€¨

quella porta era una sogliaâ€¨

tra la terra ed il Signore.



In ginocchio sulla pietra

consumandola pian piano.

â€¨Il dolor non era pena, â€¨

ma un'offerta, sÃ¬, serena.



Ogni passo aveva un senso.

â€¨Il ritorno un suo valore.

â€¨Lo insegnavano gli antichi,â€¨

e nessun lo dubitava.



Poi, davanti al Sacramento,â€¨

si fermavano devoti;â€¨

non il corpo si piegava,

â€¨solo l'alma si donava.



S'imparava, lÃ¬, il perdono,â€¨

si espiavano le colpe;â€¨

al Signore si affidavano

â€¨le speranze e le paure.



La gran parte del paese

â€¨con fervor verso il futuroâ€¨

e, con umile certezza,â€¨

ricercava la salvezza.

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