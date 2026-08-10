"TRANSUMANZE SONORE": Castelpetroso celebra la tradizione: al via la seconda edizione

di "TRANSUMANZE SONORE", prima tappa del Progetto Serate al Borgo 2026/27.

Il 13 e 14 agosto il borgo di Castelpetroso si prepara ad accogliere la seconda edizione di "Transumanze Sonore", rassegna curata da Amedeo Veneruso, con il sostegno dell' Amministrazione Comunale e della Proloco Castelpetroso, che si inserisce nel prestigioso cartellone delle "Serate al Borgo", giunte quest'anno alla loro XXIV ed. Progetto che richiama l' internazionalitÃ , inserendosi nella programmazione Filitalia Internazional, di cui il paese Ã¨ entrato a fare parte.

L'evento si propone come un viaggio nel tempo e nella memoria, trasformando il centro storico in un crocevia di saperi, suoni e identitÃ .

"Transumanze Sonore" nasce dall' idea di trasferire nel linguaggio della musica il significato piÃ¹ profondo della transumanza.

Il sottotitolo di questa edizione, "Tradizione in stato di ricerca", sottolinea la volontÃ di non cristallizzare il passato sotto una teca, bensÃ¬ di considerarlo un patrimonio vivo, capace di dialogare con il presente e generare nuove forme espressive.

La manifestazione si articola in due giornate dense, dove musica, territorio e formazione si intrecciano per offrire ai visitatori un'esperienza immersiva tra i vicoli del borgo.

Il programma completo, che attrae il visitatore in uno spazio completamente gratuito e appassionato delle arti.

GiovedÃ¬ 13 agosto â€“ La Transumanza

La prima giornata Ã¨ dedicata alla dimensione storica, culturale e religiosa di una pratica che per secoli ha segnato la vita delle comunitÃ molisane.

10:30 â€“ Laboratorio: "Tradizioni in MovimentoÂ©" (a cura di Antonella Gatta). Un percorso dedicato alla conoscenza degli abiti e degli elementi della cultura materiale legati al mondo pastorale e alla sua rappresentazione.

18:00 â€“ Proiezione: "Il Passo dei Pastori" di Amedeo Veneruso. Un documentario che esplora la memoria e i luoghi della pastorizia attraverso immagini e testimonianze che raccontano la storia di un territorio.

18:30 â€“ Convegno: "La Transumanza tra Storia e ReligiositÃ " ,

Un confronto dedicato alle diverse dimensioni di un fenomeno che ha plasmato la spiritualitÃ e l'economia locale. Interverranno: Antonio Scioli, Domenicangelo Litterio e Amedeo Veneruso.

21:00 â€“ Concerto: "La Canzone Meridionale" con il Massimo Ferrante Quartet.

Ferrante, tra i piÃ¹ autorevoli interpreti della tradizione del Sud Italia, porterÃ sul palco un repertorio in cui la memoria si fa forza narrativa contemporanea.

VenerdÃ¬ 14 agosto â€“ Dalla Terra al Canto

La seconda giornata sposta il focus sulle tecniche espressive e sulla continuitÃ tra la terra e la voce.

10:30 â€“ Laboratorio: Dalla Terra al Colore (a cura di Maria Angelone). Un'attivitÃ esperienziale che connette l'artigianato locale alla materia.

17:30 â€“ Proiezione: Castelpetroso - Tracce di Memoria nel Silenzio dei Luoghi (di Amedeo Veneruso). Un'opera che indaga il legame profondo tra paesaggio e vissuto umano.

18:30 â€“ Laboratorio: Tecnica Vocale e PolivocalitÃ nei Repertori del Sud Italia (con Hiram Salsano). Un'occasione unica per approfondire le tecniche di canto del meridione.

21:00 â€“ Concerto finale: Hiroundini con Hiram Salsano e Marcello De Carolis. Un progetto che chiude la rassegna celebrando l'incontro tra innovazione e radici.

Si invita alla prenotazione dei laboratori.