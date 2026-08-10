Calabrone punge una donna: i Vigili del Fuoco rimuovono la fede incastrata al dito

Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando di Isernia sono intervenuti, su richiesta del personale del Pronto Soccorso dell'Ospedale Veneziale, per rimuovere una fede nuziale rimasta incastrata al dito di una donna.
L'anello non risultava piÃ¹ sfilabile a causa del marcato gonfiore provocato dalla puntura di un calabrone. Dopo aver valutato la situazione, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato una specifica attrezzatura per il taglio di precisione, operando con la massima cautela per evitare ulteriori lesioni alla paziente.
L'intervento si Ã¨ concluso rapidamente e con esito positivo, consentendo di rimuovere la fede e di eliminare la costrizione al dito, permettendo cosÃ¬ al personale sanitario di proseguire le cure.