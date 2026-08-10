Estate sicura, controlli intensificati dai Carabinieri della Compagnia di Agnone

Prosegue senza sosta l’attività preventiva di controllo del territorio dei militari della Compagnia Carabinieri di Agnone, impegnati a garantire una costante presenza sul territorio e una maggiore prossimità alla popolazione locale in queste settimane caratterizzate dal massiccio afflusso di turisti nell’area dell’Alto Molise.

L’attività rientra nell’obiettivo “Estate sicura” promosso dall’Arma a livello provinciale, con l’intento di garantire innanzitutto un adeguato livello di sicurezza percepita a beneficio dei cittadini, delle attività commerciali e dei numerosi vacanzieri che hanno scelto di trascorrere le proprie giornate nei borghi dell’Alto Molise, anche attratti dal fitto calendario di eventi e manifestazioni estive legate alle tradizioni locali.

In questo contesto, le Stazioni Carabinieri, grazie alla loro capillare presenza sul territorio, hanno assicurato una costante attività di controllo e di prevenzione, affiancando i servizi di ordine pubblico predisposti in occasione delle numerose iniziative musicali, culturali e ricreative della stagione estiva.

Tra gli appuntamenti dello scorso fine settimana, anche la 37ª edizione della Sagra del Tartufo Nero di San Pietro Avellana, che ha richiamato numerosi visitatori e ha richiesto un adeguato dispositivo di sicurezza.

Parallelamente, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile, i Carabinieri hanno intensificato la proiezione esterna, soprattutto nelle ore serali e notturne, per fronteggiare al meglio le diverse esigenze legate alla maggiore presenza di persone e veicoli sul territorio.

Particolare attenzione è stata rivolta ai controlli sulla circolazione stradale. Nel corso delle attività dell’ultimo weekend sono state controllate 371 persone e 259 veicoli.

Proprio durante alcuni dei posti di controllo sono state segnalate tre persone, sorprese alla guida dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti e/o trovate in possesso di sostanze già pronte per il consumo, oltre a casi di conducenti con un tasso alcolemico ben superiore ai limiti consentiti.

Condotte che rappresentano un serio pericolo per la sicurezza della circolazione e che, se non individuate e fronteggiate tempestivamente, avrebbero potuto provocare incidenti stradali dalle conseguenze anche molto gravi sulle arterie dell’Alto Molise.

L’attività dei Carabinieri proseguirà anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di assicurare una presenza costante e visibile sul territorio e contribuire a rendere più sicura l’estate di residenti, turisti e operatori economici.