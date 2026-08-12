Provincia di Isernia, 5 milioni di euro di avanzo di amministrazione: 3,8 milioni destinati agli interventi nel 2026

Ammonta a 5 milioni di euro l’avanzo di amministrazione della Provincia di Isernia risultante dal rendiconto dell’anno 2025. È questo il dato che emerge dall’ultima seduta del Consiglio in cui, dopo il minuto di raccoglimento in onore del compianto sindaco Cristian Sellecchia, è stata approvata l’applicazione della somma.

In particolare, per il 2026 verranno utilizzati 3.8 milioni del totale dell’avanzo. La quota prevalente, pari a oltre 2.6 milioni di euro, sarà utilizzata per interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali. La restante parte sarà destinata alla manutenzione degli edifici scolastici, alla manutenzione della sede di via Berta, all’acquisto di strumentazioni e all’affidamento di incarichi di progettazione per la messa in sicurezza delle infrastrutture. Gli altri 1.2 milioni di euro di avanzo saranno conservati come riserva prudenziale per far fronte a eventuali imprevisti o per finanziare future esigenze.

“La quota di avanzo di amministrazione – ha commentato il presidente Daniele Saia - certifica un’ottima gestione contabile dell’Ente provinciale e ci permette di programmare con serenità gli interventi futuri. Ovviamente, la parte principale dell’avanzo sarà investita su lavori di manutenzione delle strade provinciali segnate da criticità. Il nostro lavoro continua per rispondere alle necessità dei cittadini che rappresentiamo. Ringrazio – ha concluso Saia - tutta la squadra amministrativa e la struttura tecnica dell’Ente per il risultato raggiunto”.