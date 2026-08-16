ALTURA FESTIVAL: OGGI ALLE 18 ENRICO NIGIOTTI A CAMPITELLO MATESE

Campobasso, domenica 16 agosto 2026 - Dopo gli straordinari appuntamenti dei giorni scorsi, Altura Festival continua a regalare emozioni e oggi, domenica 16 agosto, scrive un’altra pagina imperdibile. Alle 18 sarà Enrico Nigiotti a salire sul palco di Campitello Matese, portando tra le montagne la sua musica autentica, le sue emozioni e i suoi grandi successi. Il concerto, con ingresso gratuito, porterà in Molise un artista capace di raccontare storie che emozionano e di creare un legame unico con il pubblico, in uno scenario naturale che renderà questo evento ancora più speciale. L’Altura Festival continua così il suo viaggio tra musica, natura e spettacolo, confermandosi uno degli eventi più amati dell’estate, capace di trasformare il Matese in un palcoscenico d’eccellenza.

Il cantautore livornese nato nel 1987, ha dedicato la sua vita alla musica distinguendosi per il suo linguaggio immediato e diretto, e per collaborazioni di eccezione. Dopo qualche esperienza televisiva che ha portato la sua arte agli occhi del pubblico, Enrico Nigiotti partecipa al Festival di Sanremo nel 2015: inserito tra i “Giovani” canta “Qualcosa da decidere” e nello stesso anno compone due brani per il film “La pazza gioia” del regista Paolo Virzì.

Nel 2017, partecipa alle selezioni dell’undicesima edizione di X Factor con “L’amore è”: certificato doppio platino, il pezzo entra subito al primo posto nella Viral Italia e al secondo della Global Viral di Spotify. Con quel brano arriva alla finale del programma. È il 2018 quando Enrico scrive un pezzo per Laura Pausini, il brano “Le due finestre”, inserito nell’album “Fatti sentire”, che ha trionfato ai Latin Grammy Awards nella categoria “Best Traditional Pop Vocal Album”. Sempre nel 2018, scrive “Ho bisogno di te” per Eros Ramazzotti, che lo inserisce nella tracklist del suo “Vita ce n’è”. Poco tempo dopo Nigiotti pubblica il suo terzo album in studio intitolato “Cenerentola” che include il pezzo “Complici” cantato con Gianna Nannini. Una hit radiofonica che arriva subito nella top ten dei brani più trasmessi dalle radio. Nel 2019 torna a Sanremo per la 69° edizione del Festival con “Nonno Hollywood”, certificato Oro, e che gli vale il Premio Lunezia per il miglior testo. Il brano viene incluso nell’edizione speciale del suo precedente disco di inediti dal titolo “Cenerentola e altre storie…” , che ha all’interno un altro grande singolo, “La ragazza che raccoglieva il vento”, dedicato alla poetessa Alda Merini.

Il 2019 ha visto Enrico Nigiotti impegnato in un tour nei teatri italiani dove ha raccolto ovazioni da pubblico e critica. Nel mese di maggio dello stesso anno ha pubblicato il singolo “Notturna”, continuando il tour nelle più suggestive location italiane nei mesi di giugno e luglio.

Il 2020 inizia con un terzo brano al Festival di Sanremo, “Baciami adesso”. Il pezzo presentato farà parte del suo quarto e ultimo album in studio, “Nigio”, che contiene anche “L’ora dei tramonti”, impreziosito da alcuni versi scritti dal cantautore toscano e recitati da Giorgio Panariello. Agosto è il momento del singolo “Para el Sol”. Nel 2024 ha pubblicato tre singoli: “In punta di piedi”, “Occhi grandi” e “Tu sei per me”. Lo scorso anno è stata la volta di “Passatempo”. A febbraio scorso invece la sua partecipazione all’ultimo festival di Sanremo con la canzone “Ogni volta che non so volare”. Il brano sanremese ha anticipato il suo quinto album “Maledetti innamorati2, pubblicato il 13 marzo; con lo stesso titolo ora gira l’Italia in tour e tra pochi giorni arriverà in Molise.