APPELLO â€“ CANE SMARRITO A MONTENERO DI BISACCIA

Appello cane smarrito

"ll cane si Ã¨ smarrito in zona Montenero di Bisaccia, dopo essersi allontanato dal Camping Maronda.

Vi allego la fotografia del cane e tutte le informazioni utili per poter realizzare e pubblicare lâ€™annuncio.

Per noi sarebbe davvero importante riuscire a dare la massima diffusione possibile alla segnalazione e, per questo, vi saremmo molto grati se poteste aiutarci condividendola sui vostri canali social.

Per informazioni o eventuali avvistamenti:

Lucia â€“ 393 056 4258

Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilitÃ e per l'aiuto. Anche una semplice condivisione puÃ² essere preziosa per permetterci di riportare a casa il nostro cane.

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Grazie di cuore a tutti coloro che vorranno aiutarci."