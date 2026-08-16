APPELLO â€“ CANE SMARRITO A MONTENERO DI BISACCIA

Appello cane smarrito
"ll cane si Ã¨ smarrito in zona Montenero di Bisaccia, dopo essersi allontanato dal Camping Maronda.
Vi allego la fotografia del cane e tutte le informazioni utili per poter realizzare e pubblicare lâ€™annuncio.
Per noi sarebbe davvero importante riuscire a dare la massima diffusione possibile alla segnalazione e, per questo, vi saremmo molto grati se poteste aiutarci condividendola sui vostri canali social.
Per informazioni o eventuali avvistamenti:
Lucia â€“ 393 056 4258
Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilitÃ e per l'aiuto. Anche una semplice condivisione puÃ² essere preziosa per permetterci di riportare a casa il nostro cane.
Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
Grazie di cuore a tutti coloro che vorranno aiutarci."